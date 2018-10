Kate Middleton draagt opvallend zomerse outfit voor de maand oktober

Eigenlijk hebben we Kate Middleton zelden in de kleur kleding gezien die ze vandaag draagt.

Maar het is in Engeland lekker weer, net zoals hier bij ons.

En dus gaat Kate voor een lila outfit. Met vrij blote benen combineert ze het jurkje met hakken in een nude kleur. Het staat haar in ieder geval prachtig. Kate beviel in april dit jaar nog van haar derde kind, prins Louis.

De lavendelkleurige jurk van de Nieuw-Zeelandse ontwerpster Emilia Wickstead kost zo’n 1.200 euro. Toch is de kleur niet helemaal nieuw voor Kate: ze droeg dezelfde jurk ook vorig jaar juli. Nu vond ze het blijkbaar weer tijd voor een zomerse outfit. Helemaal lief is dat het pak van William is afgestemd op haar outfit: zijn stropdas is namelijk ook paars.

Bron & Beeld: ANP