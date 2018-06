Dít wondermiddeltje neemt Kate Middleton iedere ochtend bij haar ontbijt

Het liefst zouden we een dag uit een leven van een royal willen beleven om precies te zien hoe alle dagelijkse dingen eraan toegaan. Zo vragen we ons ook af hoe Kate Middleton zo in shape en gezond blijft ondanks haar drukke agenda.

Volgens de Britse Marie Claire zweert Kate bij een belangrijk ingrediënt dat ze toevoegt aan haar ontbijt.

Spirulina

Zo zou de hertogin van Cambridge iedere dag starten met een standaard ochtendritueel: een smoothie op basis van boerenkool, spinazie, romaine sla, koriander en blauwebessensap en wat spirulina.