Kate praat openhartig over prins Louis en verklapt een grote mijlpaal

Prins George en prinses Charlotte moeten gaan opletten, want het gaat niet lang meer duren voor hun kleine broertje prins George achter ze aankomt. Kate onthulde in Schotland dat haar jongste zoon een mooie mijlpaal heeft bereikt.

Kate en William bezoeken deze week Schotland en daar praatte de hertogin openhartig over hun kleine prins Louis. Ze vertelde aan een van de gasten dat prins Louis sinds kort het hele huis door kruipt. “Hij is een snelle kruiper”, vertelde Kate aan een fan. De Britse royals vertelde in november voor het laatst over zoontje Louis dus deze nieuwe informatie werd snel opgepikt door de Britse en wereldwijde pers.

Praatjes

Kate staat bekend om haar praatjes met fans tijdens officiele bezoeken en ook gisteren was het weer raak. Tijdens een bezoek aan een museum kletste ze met een meisje en dat meisje greep meteen haar kans om eens te voelen hoe zacht het haar van de vrouw van prins William is. Daar kon Kate gelukkig wel om lachen:

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty.