Kate Middleton deelt eerste privéfoto's van prinsje Louis

Er zijn nieuwe foto’s van het pasgeboren Engelse prinsje Louis verspreid. Ditmaal gaat het om foto’s die hertogin Kate Middleton zelf gemaakt heeft.

Het zijn de eerste plaatjes van de nieuwe prins sinds Kate en William apetrots met het mannetje naar buiten stapten op 23 april. Op de eerste foto is prins Louis te zien toen hij drie dagen oud was. De foto werd door Kate Middleton genomen op 26 april.

De tweede foto is zo mogelijk nóg schattiger. Die nam Kate Middleton van zoon en dochter op 2 mei, de verjaardag van prinses Charlotte. Op het kiekje is te zien hoe de jarige grote zus haar kersverse broertje een kus op het voorhoofd geeft.

Fotograaf

Beide foto’s werden genomen door Kate Middleton in Kensington Palace in Londen, waar de familie woont. Ze werden zondagochtend naar buiten gebracht via Twitter en Instagram.

Kate doorbrak een Britse traditie toen zij zelf in 2015 de eerste officiële persfoto van prinses Charlotte maakte. De hertogin is een enthousiast amateurfotograaf. Ze publiceerde inmiddels al meerdere foto’s van haar kinderen, maar schoot ook mooie plaatjes van bijvoorbeeld het landschap tijdens een vakantie in Zuidoost-Azië.

Bij de foto’s werd het publiek hartelijk bedankt voor hun mooie berichten na de geboorte van prins Louis en voor de verjaardagswensen aan het adres van de kleine prinses Charlotte.

In onderstaande video legt royaltyvlogger Coks uit waarom het extra bijzonder is dat de nieuwe Britse baby een jongetje is.