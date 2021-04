Dat bewegen gezond is, weet iedereen. Naar de sportschool gaan is voor sommigen echter een brug te ver of niet mogelijk. Spinnen, je buikspieren trainen, de legpress: je kunt het eigenlijk best even laten. Maar zolang je déze oefeningen doet en verder een goede gezondheid hebt, kun je prima een tijdje zonder de sportschool.

We hopen natuurlijk dat sportscholen zo snel mogelijk weer open kunnen. Maar in tijden waarin de sportschool niet of beperkt toegankelijk is, zijn dit soort oefeningen natuurlijk ideaal.

Boodschappen dragen als HIIT-training

Sommigen halen één keer per week boodschappen in huis, anderen gaan iedere dag naar de buurtsuper. Het kan allebei: uit onderzoek blijkt namelijk dat het dragen van (zware) boodschappentassen gelijkstaat aan een HIIT-training (gedurende korte periodes zware fysieke inspanningen uitvoeren). Moet je nagaan als je iedere keer na het boodschappen doen twee volle boodschappentassen draagt. Belangrijke tip: blijf rechtop lopen.

De fiets of de trap pakken

Trainen vereist twee factoren: inzet en bewustwording. Zo kun je ervoor kiezen om, in plaats van de auto, de fiets te pakken. Ga dan ook meteen langs de bakker en de slager of fiets door dat ene leuke straatje. Maak er een uitje van: je hoeft immers niet meer naar de sportschool, dus die tijd kun je anders indelen.