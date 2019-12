Kate Middletons verlovingsring was eigenlijk bedoeld voor Meghan Markle

De verlovingsring van Kate Middleton is een van ’s werelds meest iconische ringen. Het was namelijk officieel de ring van haar overleden schoonmoeder prinses Diana.

In oktober 2010 ging prins William op z’n knieën voor Kate en gaf hij haar de verlovingsring van zijn moeder Diana. Maar wat blijkt? De beroemde ring was eigenlijk helemaal niet voor Kate bedoeld.

Sieraad

Volgens de documentaire The Diana Story mochten prins William en prins Harry na het overlijden van Diana in 1997 beiden een sieraad van hun moeder kiezen. William koos voor Diana’s Cartier-horloge, terwijl Harry haar verlovingsring koos. Hierdoor was de ring bestemd voor Harry’s toekomstige vrouw: Meghan Markle.

Kostbare schat

Toen Harry hoorde dat William plannen had om Kate een aanzoek te doen, zei hij: ‘Zou het niet gepast zijn als zij de ring van mama had?’ en schonk zijn broer de ring. “Harry gaf zijn meest kostbare schat op. Het enige ding dat hij nog van zijn moeder had, gaf hij aan zijn broer. Dat is onbaatzuchtig, vriendelijk en precies zoals Diana was,” vertelt Paul Burrell, de voormalige butler van prinses Diana, in de documentaire.

Bijzondere betekenis

De verloving bestaat uit een 12-karaats ovaal blauwe Ceylon-saffier en is omring met een halo van 14 diamanten. In 1981 gaf prins Charles hem aan prinses Diana. Niet voor niets dat de ring een bijzondere betekenis heeft voor haar zonen William en Harry.

Dé verlovingsring:

Prinses Diana met de ring:

Kate Middleton met de ring:

Meghan Markle met haar eigen verlovingsring:

Dit vertellen William en Kate hun kinderen over prinses Diana:



Bron: Express UK. Beeld: Getty images