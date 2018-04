Waarom we pas over 2 dagen de naam van de koninklijke baby weten

Eindelijk is het grote moment daar: Kate is bevallen van haar royal baby, en gelukkig is-ie helemaal gezond.

Volgens de officiële berichten is het jongetje om 11.00u (Engelse tijd) geboren. Kortom: we weten dat Kate en William er een zoontje bij hebben, maar op de naam van de koninklijke baby moeten we nog even wachten. Dat hoort bij de traditie, maar waarom eigenlijk?

Gewone familie

De redenen hiervoor zijn even eenvoudig als logisch. Royaltyverslaggever Victoria Arbiter van CNN komt met de volgende verklaring: “De Britse koninklijke familie is ook maar gewoon een familie. Ze willen graag eerst de eigen familie informeren, voordat de hele wereld alle informatie over het kindje heeft”.

Nog een reden: het Britse koningshuis draagt een grote verantwoordelijkheid wat betreft het kiezen van de juiste naam voor het kindje. Ze willen daarom eerst honderd procent zeker zijn van hun keuze, voordat de naam officieel de wereld ingestuurd wordt.

Nog even geduld

Zowel de namen van prins George en prinses Charlotte werden pas twee dagen na hun geboorte bekend gemaakt. Het officiële Twitteraccount van het Britse koningshuis, @KensingtonRoyal, werd ingezet om Charlotte haar naam bekend te maken.

Op het moment dat George ter wereld kwam, bestond het account echter nog niet. Zijn naam werd via het Britse Clarence House publiekelijk gedeeld. En wist je dat de naam van prins Charles destijds pas na een máánd bekend werd gemaakt? Grote kans dat we op de naam van de pasgeboren koninklijke baby nog tot woensdag moeten wachten…

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their daughter Charlotte Elizabeth Diana. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 mei 2015

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son George Alexander Louis. — Clarence House (@ClarenceHouse) 24 juli 2013

Bron: Townandcountrymag.com. Beeld: ANPfoto