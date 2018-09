Schiphol vraagt vliegtuigspotters te zoeken naar ontsnapte kater Mars

‘Ik vertrek’ is er niets bij: de rode kater Mars stond een groots avontuur te wachten. Hij zou samen met zijn baasje Sandra Jeunhomme en kater Gum emigreren naar Curaçao, maar Mars ontsnapte uit zijn kooitje vlak voordat het vliegtuig opsteeg.

Sandra was helemaal klaar voor haar avontuur op het Caribische eiland. “Het had zo mooi moeten worden. Ik, Gum en Mars, ik en mijn twee katers op een nieuw avontuur op Curaçao. Het liep zo anders…’, schrijft ze op Facebook.

Vliegtuigspotters

Het is inmiddels ruim een maand geleden dat Mars er vandoor ging, maar de rode kater is sindsdien wel gespot op Schiphol. Het zou kunnen dat het beestje hier nog altijd rondloopt. Er zijn al posters opgehangen, maar nu hebben de medewerkers van Schiphol nog iets anders bedacht om Mars te vinden: ze roepen vliegtuigspotters op om eens niet naar de lucht, maar naar beneden te kijken om te zien of de kater nog ergens rondloopt.

Iets lekkers

“Wij hopen dat we met deze oproep meer ogen op de kat gericht krijgen en dat de kat zo gevonden kan worden”, laat een woordvoerder van Schiphol weten. Baasje Sandra heeft ook nog een tip: lok hem met iets lekkers. Want Mars ‘is niets voor niets een kater van zeven kilo’.

