Prins William vertelt over de 'zorgelijke start' van de zwangerschap van Kate

Prins William is vandaag op werkbezoek in Oxford en daar vertelt hij dat er ‘weinig geslapen’ wordt sinds het nieuws naar buiten is gebracht dat Kate in verwachting is van hun derde kind.

William zegt dat de baby-op-komst “heel goed nieuws” is. Hij onthult dat na de onverwachte aankondiging gisteren het gezin de zwangerschap een beetje kan gaan vieren na een zorgelijke start.

Ochtendmisselijkheid

Kate Middleton (35) heeft net als bij haar 2 vorige zwangerschappen last erge (ochtend)misselijkheid, hyperemesis gravidarum. Zij bleef vandaag dan ook thuis.

School

Het is een drukke week voor het koninklijke gezin. Prins George (4) gaat donderdag voor het eerst naar school. Volgens William wordt er op dit moment dan ook niet veel geslapen.

Te ziek

De zwangerschap van de 3e Cambridge-baby werd eerder aangekondigd (Kate is nog geen 12 weken zwanger) omdat ze gisteren te ziek was om een bezoek te brengen aan een opnamecentrum voor kinderen.

Waarschijnlijk is de hertogin tussen de 8 en 12 weken zwanger. Volgens bronnen hoopt ze wel dat ze George donderdag zelf naar school kan brengen.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP