Oya Lélé: Kathleen van K3 doet tegenwoordig iets héél anders

Kathleen Aerts kennen we toch vooral van de kekke pakjes en de catchy liedjes die ze zong met Karen en Kristel als K3. Die tijd heeft de Vlaamse echter lang en breed achter zich gelaten.

Kathleen verhuisde drie jaar geleden met man en kinderen naar Zuid-Afrika. Niet om te rentenieren; de voormalig K3-ster is er samen met man Steven een eigen reisbureau gestart. Hun bedrijf heet StevieWonderTours en ontstond omdat bekenden om reistips bleven vragen.

Echt werken

Met haar eigen bedrijf is Kathleen gelukkiger dan ooit. “Ik heb voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik echt moet werken. Zingen vond ze ook leuk, maar nu komt er veel meer bij kijken, zoals de administratie en boekhouding. Toen ik zong hoefde ik daar niet van wakker te liggen. Dat was gewoon de boekhouder die alles oploste en klaar.”

Zoals het betaamt in Zuid-Afrika gaat ’s avonds de braai aan. Al smullen de kinderen volgens Kathleen ook regelmatig van rode kool met appeltjes. De foto’s spreken boekdelen: die komt voorlopig niet meer terug.

Dit bericht bekijken op Instagram Walvissen spotten in Gansbaai! #familytime #southernrightwhale #siteinspections #stieviewondertours Een bericht gedeeld door Kathleen Aerts (@kathleen_aerts) op 30 Sep 2018 om 3:49 (PDT)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram, ANP