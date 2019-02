Ophef over Katja's borsten: haar moeder vindt het genoeg en reageert

Katja Schuurman geniet van mooi weer in Mexico. Ze plaatst een vrolijke vakantiefoto op social media, die onverwachts nogal voor ophef zorgt.

Want iedereen heeft het op Instagram gelijk over haar buste.

Lieve groet

De bikinifoto valt duidelijk niet bij iedereen in de smaak. Zo noemen sommigen haar borsten ‘scheef’, ‘niet in proportie’ en vinden ze dat haar ‘linkerborst al hangt’. Omdat de borsten niet op gelijke hoogte hangen op het plaatje, raken mensen er niet over uitgepraat. En dan vindt de moeder van Katja het genoeg geweest.

Moeder Sonja zegt: “Ik kijk niet zo vaak op Instagram. Ik heb heel veel andere dingen die ik doe en fijn vind. Hoe veel zielige types die hier hun ongevraagde en sneue meningen geven hebben zelf een fijn leven? Misschien kan hun eigen spiegelbeeld uitkomst brengen… Overigens, lieve groet voor iedereen, maar vooral aan mijn lieve, mooie en intelligente dochter!”.

Daar reageert Katja ook weer op, op haar beurt: “Ah, lieve mam. Maak je niet druk hoor. Doe ik ook niet. Sterker nog, ik ben hier enorm aan het genieten! En het grappige is; het is niet eens een geile foto, hahaha. Ik ben gewoon op het strand en daar dragen de meeste mensen een badpak, zwembroek of bikini. Daarnaast voelde ik me vooral super relaxt toen mijn lieve vriendinnetje een foto van mij maakte, niet perse geil. Maar al was dat wel zo; dat is ook een heerlijk gevoel! Geniet mensen!”.

De foto waar het allemaal om gaat:

Dit bericht bekijken op Instagram From Mexico, with love… 💕 #boomknuffelen #katjawashier Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 29 Jan 2019 om 3:19 (PST)

Katja lijkt zich er zelf verder weinig van aan te trekken: ze deelt alweer een volgende zomerse foto in badpak.

Bron: Instagram. Beeld: ANP