Katja deelt zoete foto met haar dochter

Presentatrice Katja Schuurman (43) viert samen met haar dochter Sammie (8) herfstvakantie in Portugal. En zo te zien hebben de dames het érg naar hun zin…

“De meisjes gaan op avontuur”, schrijft de presentatrice bij het vrolijke kiekje op haar Instagram-pagina. Katja en haar ex-man Thijs Römer werden in 2010 de trotse ouders van Sammie. Thijs is inmiddels samen met danseres Igone de Jongh en Katja is verloofd met chefkok Freek van Noortwijk.

Zwangere buik

In een interview met Katja in Libelle zei de actrice dat een kindje met Freek ook niet is uitgesloten. Afgelopen week schreef ze terug te verlangen naar haar zwangere buik.

Dit bericht bekijken op Instagram Wat kan ik soms terug verlangen naar deze mooie buik… ❤️ Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 15 Okt 2018 om 11:33 (PDT)

