Katja Schuurman deelt foto van dochter Sammie (8): wat lijken ze op elkaar

Katja Schuurman is de trotse moeder van de 8-jarige Sammie Römer, die ze samen met haar ex Thijs kreeg.

Katja is op een zonnig strand in Portugal om nog even lekker aan de herfst te ontkomen, en deelt een zoet kiekje met haar nageslacht. Het meisje lijkt net zulke krullen te krijgen als haar bekende moeder.

‘Wat een prachtig meisje’, reageren haar volgers. “Sammies eerste anderhalf jaar vond ik pittig, maar nu is alles even fantastisch. Ik heb ook zó’n leuk kind, haha! En daar wil ik zo graag bij zijn”, vertelde Katja eerder over haar dochter.

Bron & Beeld: Instagram