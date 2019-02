Katja Schuurman en Freek van Noortwijk zijn niet van plan om na hun bruiloft stil te zitten: de twee willen namelijk zo snel mogelijk aan kinderen beginnen.

“Ik heb dit jaar twee belangrijke taken. Trouwen met Katja en haar bezwangeren,” zo vertelt Freek in weekblad Story.

Geen obstakel

De chef-kok is er heilig van overtuigd dat het ze gaat lukken. “We zijn ons ervan bewust dat ze 44 is geworden, maar hebben er alle vertrouwen in dat het geen obstakel hoeft te zijn. We vinden het een reële wens”, aldus Freek.

Stoppen met medicatie

Mocht het de twee lukken, dan zitten er wel wat gevolgen aan. Een eventuele zwangerschap betekent namelijk dat de presentatrice moet stoppen met medicatie die ze al jaren slikt voor haar dwanggedachten.

Dwanggedachten

“Ik heb zo veel kwaliteit van leven ingeleverd doordat dwanggedachten mijn leven beheersten. Dat wil ik nooit meer.” Toch heeft ze het er allemaal voor over om samen met Freek een kindje te krijgen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP