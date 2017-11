Freek van Noortwijk liet er duidelijk geen gras over groeien toen bleek dat Katja Schuurman wel een oogje op hem had.

“Ik heb Katja ontmoet in mijn restaurant. Als chef maak ik vaak aan het eind van de avond een rondje langs de tafels. Ik vond het best spannend, maar binnen een kwartier na onze kennismaking hadden we het al ‘ontzettend gezellig’ op het toilet,” vertelt Freek aan De Telegraaf. “Eerlijk gezegd dacht ik toen niet dat het op de lange termijn ook wat tussen ons zou worden. Katja Schuurman, hallo!”

Goed verhaal

Maar het bleek meer dan alleen een goed verhaal voor je vrienden. Want de twee wisselden telefoonnummers uit. En Katja stuurde Freek “heel leuke berichtjes”. En toen begon het balletje te rollen. Al duurde het wel even voordat Freek zichzelf “had toegestaan gevoelens te ontwikkelen”. De topkok vertelt: “Er was lang een stemmetje in mijn hoofd dat steeds maar zei: ‘Dit kan nooit echt iets worden.’ Pas toen ik me er volledig aan overgaf, werden we een stel.”

Bron: Show. Beeld: ANP