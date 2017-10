Katja Herbers: "Ik voel me zeker in deze relatie"

We kennen haar van de tv-serie Divorce, maar inmiddels speelt Katja Herbers (36) vooral in Amerikaanse series. Ze was éven terug in Nederland voor de nieuwe romcom Weg van jou. “Ik vind het heerlijk om af en toe in mijn eigen taal te spelen.”

Wat doe jij om tot rust te komen?

“Ik wandel veel.” Bedrukt: “Ik zal eens aan mijn moeder vragen of dat als tussentijd geldt. Maar ik check tijdens een wandeling van een uur wel 3 keer mijn mail. Dat is toch idioot? Ik vind het héérlijk als ik een keer mijn telefoon vergeet. Tijdens de filmopnames in Zeeland was ik 2 dagen mijn telefoon kwijt. Mijn vriend (acteur Ashley Zuckermann, red.) zat in Australië en we konden nu even niet de hele dag contact met elkaar hebben. De opnameleider zei tegen me: ‘Wat ben jij rustig!’ Het was zo fijn dat ik die verslaving niet hoefde te voeden.”

2 jaar geleden vertelde je me hoe moeilijk je het vond, een langeafstandsrelatie.

“Nu ben ik minder zorgelijk, ik probeer het meer van de leuke kant te zien. Natuurlijk is het soms vervelend, omdat je elkaar mist, maar dat is niet onoverkomelijk. En het is ook heel fijn dat we allebei veel werk hebben. Wat ook scheelt: we hebben nu een heel sterke basis. Ik voel me niet onzeker in deze relatie. Hij is niet jaloers, ik ben niet jaloers. Dan kun je elkaar missen, maar dan heb je geen gedoe.”

Hoe moet dat met je kinderwens?

Geprikkeld: “Irritant is dat, dat je daar als vrouw altijd verantwoording over moet afleggen. Dat gaat niemand wat aan. Het wordt mannen toch ook niet gevraagd?”

Ik vraag het omdat het voor elke ambitieuze vrouw lastig is om het juiste moment te bepalen.

“Mijn moeder is mijn voorbeeld. Ze heeft altijd op het hoogste niveau gemusiceerd, daarnaast 2 kinderen gekregen en een gelukkig gezinsleven gehad. Die combinatie lijkt me geweldig.”

Als je een stip op de horizon zet: hoe ziet jouw ideale leven eruit over 5 jaar?

“Het liefst zou ik in de allerbeste Amerikaanse tv-series spelen. Ik zou graag een gezin willen hebben en in Nederland willen wonen. Zo deed mijn moeder dat ook: vanuit Nederland reisde ze de wereld over, dan zat ze weer een tijd in Japan, of in China.”

Interview: José Rozenbroek. Beeld: Janey van Ierland.