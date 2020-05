Katja Schuurman deelt bijzondere foto met André Hazes

Katja Schuurman is momenteel zwanger van haar tweede kindje, maar op Instagram deelt ze een foto waarop dat nog niet het geval is. Integendeel, het is een foto van heel wat jaartjes terug. Op het kiekje is ze niet alleen te zien, maar met niemand minder dan een jonge André Hazes.

De oude polaroidfoto wordt overladen met reacties en is inmiddels al meer dan 10.000 keer geliked.

Advertentie

Nostalgie

Hoe oud Katja Schuurman op de foto precies is, is onduidelijk. Maar het staat als een huis boven water dat het heel wat jaren geleden is dat de foto genomen werd. Bij het kiekje schrijft de presentatrice: “Dat opruimen heeft ook z’n leuke kanten; je komt weer ‘s wat tegen!”

Reacties

De foto wordt direct overladen met lovende reacties. “Nog steeds even knap als vroeger. Geniet van de zwangerschap!”, schrijft iemand. Een ander reageert met de woorden “Dat is nou eens een leuke vondst!”. En weer iemand anders meent dat André Hazes hier erg veel op niemand minder dan Paul de Leeuw lijkt. Wat vind jij?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress.