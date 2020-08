Hoogzwangere Katja Schuurman verrast met ‘soort van babyshower’

Het duurt niet lang meer totdat Katja Schuurman en haar man Freek van Noortwijk hun dochtertje mogen verwelkomen. Tijdens deze allerlaatste loodjes van haar zwangerschap is de presentatrice verrast met een babyshower-achtige dag.

Op Instagram deelt ze enkele stralende plaatjes van het verrassingsfeestje, wat ze expliciet ‘geen babyshower’ noemt.

Onder meer haar zus Birgit, vriendinnen Daphne Bunskoek en Babette van Veen en dochter Sammie Römer waren op de feestmiddag aanwezig. Op de foto’s zien we hoe een stralende Katja lachend haar prachtige buik showt.

Buikpijn van het lachen

De presentatrice bedankt onder de foto’s haar ‘liefjes’ voor de heerlijke verrassing. “Dank jullie wel voor de pijn in mijn buik van het lachen; een welkome afwisseling met de voorweeën”, schrijft ze. Katja prijst zich een gelukkig mens met haar vriendinnen. “Wat een geluk om zoveel fantastische vrouwen in mijn leven te hebben.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 2 Aug 2020 om 11:11 (PDT)

Op Valentijnsdag maakte Katja bekend dat ze in verwachting is. “Het mooiste Valentijnscadeau dat we elkaar konden geven. We worden papa en mama”, schreef de actrice destijds dolblij bij een romantische zwart-witfoto met manlief Freek. Eind augustus verwacht het koppel hun dochtertje.

Bron: Instagram Katja Schuurman. Beeld: Brunopress