Katja Schuurman maakt ingrijpende keuze voor haar carrière

Sinds vorig jaar is Katja Schuurman de presentatrice van het KRO-NCRV-programma Memories. Ze nam het stokje over van Anita Witzier, die het maar liefst twintig jaar gedaan had. Zo lang gaat Katja niet lukken, want de presentatrice heeft een ingrijpende beslissing gemaakt.

Per 1 september zal Katja Schuurman namelijk overstappen naar RTL. Daar heeft ze een meerjarig contract getekend. Ze gaat aan het werk als actrice en presentatrice, maar gaat ook programma’s ontwikkelen.

De baas van de zender zegt daarover: “Begin jaren ’90 begonnen als actrice bij RTL 4, verwelkomen we haar weer met open armen. Katja heeft zich veelzijdig ontwikkeld en voelt zich als een vis in het water op zowel filmset, studiovloer en op locatie als achter de schermen. Ik ben blij dat ze de RTL-familie komt verrijken met haar ondernemerschap, nieuwsgierigheid en kracht om mensen met elkaar te verbinden.”

Volgende stap

Zelf zegt Katja ook dat de combinatie van het werk precies is waar ze naar op zoek was. “De afgelopen jaren heb ik bij KRO-NRCV mooie programma’s gemaakt. Nu is het tijd voor een volgende stap.”

Voorlopig is de presentatrice trouwens vakantie aan het vieren in Florence.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.