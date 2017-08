Katja Schuurman deelt foto met 'lieve en knappe' moeder

Katja genoot deze zomer van een kampeervakantie met haar dochter samen (zie video). Dat leverde een paar schattige moeder-dochterkiekjes op die net zo mooi zijn als de foto’s die ze deelt met haar eigen moeder.

Op Instagram deelt de actrice twee foto’s van een fotoshoot die ze samen met haar moeder deed voor Wendy. Bij de foto’s schrijft ze: “Mijn prachtige moeder en ik staan in Wendy met hele mooie foto’s. Over onze liefdevolle band, mijn wangedrag als puber, en over het succes van Return to Sender” en “Wat is ze lief en knap hé”:

@wendyvandijk3 @wendyonlinenl @returntosender_nl #mama Wat is ze lief en knap hè! ❤️ Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 23 Aug 2017 om 3:59 PDT

Mijn prachtige #moeder en ik staan in @wendyonlinenl @wendyvandijk3 met hele mooie foto’s van @moonjansenfotografie Over onze liefdevolle band, mijn wangedrag als puber, en over het succes van @returntosender_nl ! Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 23 Aug 2017 om 1:14 PDT

#camperen #camper Joehoe!!!!!!!! Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 2 Aug 2017 om 4:54 PDT



Bron en beeld: Instagram, ANP.