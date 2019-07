Katja Schuurman en Freek van Noortwijk niet voor de wet getrouwd

Katja Schuurman en Freek van Noortwijk, die in het weekend van 21 juni trouwden, zijn niet ‘officieel’ getrouwd. De actrice vertelt dat ze getrouwd zijn op een manier die zij mooi vinden.

Katja schrijft op Facebook: “Ik geloof niet in God en ik sta niet achter al onze regels en wetten- ik sta achter mijn vrienden en alles en iedereen die ik lief heb. Tegenover hen geef ik mezelf aan Freek. Dat voelt als het hoogst haalbare voor mij. De rest zou voor mij een leugen zijn. Dit is onze waarheid.” Het management bevestigt dat ze inderdaad niet voor de wet getrouwd zijn, maar “volgens het principe waar zij zelf in geloven: vrienden, familie, liefde en vriendschap.”

Verbintenis op verschillende manieren

“We zijn écht getrouwd”, begint Katja haar bericht. “Niet voor de kerk en niet voor de staat, dat klopt. Maar maakt dat het minder echt? Mensen trouwen gedwongen door hun familie, voelen zich genoodzaakt vanuit financiële overwegingen, omwille van praktische zaken, voor een verblijfsvergunning, omdat ze 30 zijn geworden en besluiten te omarmen wat ze gegeven is; is dat écht? Ook trouwen er een heleboel extreem gelukkige en verliefde mensen- maakt hun hand op een wetboek hun verbintenis échter?”

Voelt hartstikke goed

We hoorden eerder dat Femke Halsema de trouwambtenaar was tijdens het huwelijk. Het blijkt dus dat zij hen niet officieel verbond. Toch voelt het voor Katja wel echt: “Je voelt toch een diepere verbinding. Het voelt gewoon hartstikke goed”, zegt ze tegen RTL Boulevard.

Ambtsketting

Halsema droeg de ambtsketting die voorheen van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan was. “Aangezien we het niet op die manier hebben gedaan, vond ik het juist heel mooi dat zij de regenboogketting van Eberhard van der Laan droeg.” Dit paste volgens haar mooi bij de diversiteit en inclusiviteit van hun bruiloft.

Het liefdesweekend

De sprookjesbruiloft vond plaats op de Noordoostpolder (Flevoland). Tijdens het huwelijk wisselden ze armbanden uit in plaats van ringen, gemaakt door Katja’s moeder. Ook werd er zelfgeproduceerde natuurwijn geschonken en kozen ze voor een gezond huwelijksdiner. Katja’s dochter Sammie (9) was getuige van het huwelijk. “Dat vond ik wel heel belangrijk, dat zij onze liefde kon onderschrijven”, zei ze destijds.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP