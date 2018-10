Katja Schuurman is gestopt met roken maar heeft een nieuwe 'verslaving' gevonden

Katja Schuurman (43) liet begin deze maand weten dat ze meedoet aan Stoptober en gaat dus een maand lang niet roken. Maar op Instagram geeft ze toe stiekem al een nieuwe ‘verslaving’ te hebben gevonden.

“Maar ik rook niet”, schrijft ze bij een foto waarop te zien is dat ze met haar vingers een heerlijke slagroomtaart aan het opsnoepen is.

Lekker in haar vel

Na dik veertien dagen is het Katja nog steeds gelukt niet te roken. Al had ze ook niet verwacht dat ze er heel veel moeite mee zou hebben. In het filmpje dat ze op 1 oktober op Instagram plaatste, vertelde ze ook dat ze zelfs twee dagen eerder als was gestopt met roken. “Dit is mijn laatste sigaret, althans… Ik was van plan nu heel officieel de laatste te gaan roken, maar ik rook al twee dagen niet”, legt Katja trots uit. Ze zit zo lekker in haar vel, dat ze er gewoon geen behoefte meer aan heeft. “Ik ben in San Sebastian, in het zonnetje. Ik eet gezonde visjes, neem af en toe een wijntje en dacht: weet je, ik ben er wel klaar mee.”

Slagroomtaart

En nu deelt ze dus een zwoele foto met haar volgers waarop ze toegeeft dat ze vanwege het stoppen maar naar andere dingen grijpt, zoals een overheerlijke slagroomtaart. En groot gelijk heeft ze!

Motivatie

Veel fans snappen het wel en vertellen dat ze zelf tijdens ook meer gingen snoepen toen ze waren gestopt. Om Katja een steuntje in de rug te geven, sturen veel volgers haar motiverende berichtje. Ook laten ze weten heel trots te zijn op Katja omdat ze Stoptober nog steeds goed volhoudt. “Knap dat je het volhoudt! En knap dat je er uitziet…”, klinkt het tussen de reacties.

Dit bericht bekijken op Instagram Maar ik rook niet! #stoptober Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 13 Okt 2018 om 11:41 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram #stoptober 👍🏽👊🏽✌🏽💋 Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 30 Sep 2018 om 11:17 (PDT)

Doe jij ook mee aan Stoptober, maar heb je veel moeite? Kijk dan snel de video hieronder waarin dokter Rutger je een paar tips geeft:

Bron: Instagram. Beeld: ANP