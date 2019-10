Katja Schuurman: "Ik lag met 7 mensen tegelijk in de jacuzzi"

Katja Schuurman en haar man Freek van Noortwijk steken niet onder stoelen of banken dat ze een vurig liefdesleven hebben. In het Vlaams programma Gert Late Night onthult Katja dinsdag allerlei spraakmakende feiten over haar seksleven.

Katja en Freek stapten 21 juni 2019 in het huwelijksbootje. “Je voelt toch een diepere verbinding. Het voelt gewoon hartstikke goed”, zei ze destijds over het huwelijk.

Bedpartners Katja

In het Vlaamse programma duikt Katja Schuurman het bed in met presentator James Cooke. Ze deinst niet terug voor zijn pittige vragen over haar seksleven en vertelt dat zij en Freek geregeld met anderen het bed delen. “Maar we zijn sowieso altijd met elkaar”, benadrukt Katja.

Mannen en vrouwen

James vraagt geïnteresseerd hoe zo’n situatie met andere mannen en vrouwen dan ontstaat. “Soms denken we: wat leuk is het hier. Dat is ook een leuk iemand en dat is ook een leuk iemand. En dan kan er van alles ontstaan…”, legt Katja uit.

Spanning

Wanneer James vraagt hoeveel bedpartners ze tegelijk hebben gehad, antwoordt Katja zonder gêne: “Hoeveel hadden we er laatst in de jacuzzi? Ik geloof 7!” Ze vervolgt dat dit gewoon erg goed voor haar en Freek werkt. “Hoeveel mensen gaan er niet uit elkaar? Vaak is de reden dat iemand vreemdgaat, dat die spanning er niet meer is. Ik vind stiekem veel erger dan open”, aldus Katja.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP