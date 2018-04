Zó zag je Katja Schuurman en Jan Kooijman nog nooit

We zien Katja Schuurman en Jan Kooijman regelmatig strak in pak op de rode loper, maar de twee blijken niet altijd zo chic door het leven te gaan. Op Instagram laat Katja zien dat ze ook een hele andere kant hebben.

Katja deelt een foto samen met Jan Kooijman in het bos. Katja heeft haar bos krullen ingeruild voor een wat tuttige pruik en ook Jan Kooijman heeft een hele andere look. Waarom de twee er zo uitzien, vertelt Katja niet. Maar dat zal wel iets met een nieuw programma te maken hebben. Bij het kiekje schrijft ze: “Maar met de juiste hooikoorts-medicatie is het echt genieten in de natuur!”

Beeld: ANP.