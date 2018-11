Zó zag Katja Schuurman eruit toen ze Jessica in GTST speelde

Katja Schuurman (43) brak in Nederland door als actrice met haar rol als Jessica Harmsen in de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat was in 1994 en ook toen zag Katja er zoals gewoonlijk fantastisch uit. Op Instagram deelt ze de foto uit de oude doos.

Tussen 11 en 24 november 1994 speelde Katja een gastrol in de succesvolle soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Vanwege de populariteit van haar personage Jessica mocht de actrice na een tijdje weer terugkeren naar Meerdijk.

Mannenhart

Uiteindelijk heeft ze vijf jaar in de serie gezeten. Ze speelde Jessica Harmsen, een lief meisje dat menig mannenhart op hol laat slaan. En dat is allemaal terug te zien op de foto die Katja op Instagram heeft geplaatst.

Onschuldig, maar sexy

Ze kijkt hartstikke onschuldig, maar toch ziet ze er sexy en stout uit. Een geweldige combinatie die Katja op haar lijf geschreven staat. Zelf vindt ze dat ze op deze foto een babyface heeft, maar haar volgers zijn laaiend enthousiast. “Je was toen al een prachtige vrouw en je bent nu nog steeds een schoonheid” en “Niks veranderd” zijn slechts een greep uit alle lieve reacties onder haar foto.

Lookalike

Een paar fans zien zelfs gelijkenissen tussen de jonge Katja Schuurman en de dochter van Herman Brood: Holly Mae Brood. Twee druppels, zeggen ze. Wat vind jij?

Bron: Instagram. Beeld: ANP