Katja Schuurman bijt van zich af na kritiek op déze blote foto

Katja Schuurman is een prachtige vrouw die weinig te verbergen heeft voor haar 165 duizend volgers op Instagram. Maar daar lijkt niet iedereen van gediend te zijn.

Katja deelde dinsdag een foto waarop ze letterlijk met de billen bloot gaat. Op het kiekje zijn de rondingen van de actrice en presentatrice goed te zien en dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

‘Je hebt een kind’

“Als dit toch zo normaal is, zouden we morgen allemaal de broek thuis kunnen laten dus”, reageert een volger. En een ander: “Mooi hoor, maar wat voegt het toe? Hoe vond je kind dit?”

Preuts

Katja laat niet over zich heen lopen. Ze bijt van zich af, op de laatstgenoemde vraag. “Mijn kind vindt dit een mooie foto van haar mama. Vindt u dat kinderen hun ouders niet bloot mogen zien? Toen ze geboren werd, lag ik er minder sereen en charmant bij.” En daar sluit een groot deel van haar volgers zich bij aan. “Wat doen mensen toch preuts over een beetje naakt. Prachtige foto!”, klinkt het. “Als ik zo’n lijf had, zou ik dit ook doen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 30 Okt 2018 om 10:20 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP

