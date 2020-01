Katja Schuurman smeekt: "Kunnen de leugens over mij alsjeblieft ophouden?"

Een bekende Nederlander zijn heeft vast af en toe z’n voordelen, maar ook absoluut nadelen. Katja Schuurman is het zat dat de roddelbladen zoveel onzin over haar schrijven. Daarom lucht ze haar hart in een lang bericht op Instagram.

“Aan de pers en eenieder die elke dag weer bladen, kranten en online sites moeten vullen: kunnen de leugens over mij alsjeblieft ophouden? Ik ben niet van steen. En mijn omgeving ook niet”, begint ze haar bericht.

Heel erg verdrietig

“De verhalen zijn ongelooflijk kwetsend, ze maken me heel erg verdrietig en zeker ook gefrustreerd en boos, omdat ik me machteloos voel tegenover zoveel negatief geweld. Wat ik nu ga doen, gaat in tegen wie ik ben en waar ik voor sta – namelijk dat ik überhaupt serieus reageer (nog een keer) op alle walgelijke beweringen van de laatste tijd. Maar ik doe het, omdat ik wil dat deze negativiteit stopt. Voor mezelf en voor de mensen waar ik van houd”, gaat Katja verder.