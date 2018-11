Katja Schuurman deelt foto met haar moeder uit de oude doos

Katja en Birgit Schuurmans moeder Sonja is hartstikke creatief en is dol op kunst. Daar is Katja onwijs trots op, maar daarnaast is ze ook heel erg trots op de looks van haar moeder.

“Ze wordt nu bijna 70 en is nog steeds prachtig”, schrijft ze namelijk op Instagram.

Daarbij deelt ze een hele lieve moeder-dochter foto. De foto stamt uit de “ergens in de Linda, Roos en Jessica periode” en is gemaakt op een Grieks strand. Moeder en dochter lijken als twee druppels water op elkaar.

“Niet alleen je mama.. je bent zelf nog steeds een beauty!“, schrijft iemand. “Jullie zijn er allebei nog knapper op geworden”, meent een ander.

Al eerder deelde Katja een lief filmpje van haar moeder op haar Instagram. “Hoe schattig is mijn moeder..?”, schreef ze toen.

