Katja Schuurman is precíes haar dochter op deze oude foto met zus Birgit

Katja Schuurman en Thijs Römer zijn samen de trotse ouders van dochter Sammie (8). Zoals het meisje er nu uitziet, lijkt ze als twee druppels water op haar moeder 35 jaar geleden.

Dat blijkt uit een kiekje van vroeger die de presentatrice op Instagram plaatst.

Hé, Sammie… eh, Katja

“Love you always”, schrijft Katja (43) bij de foto waarop ze als kind met zus Birgit (41) naar de camera lacht. Beide meiden hebben bloemen in het haar. Katja’s volgers zien Sammie meteen in haar gezicht terug. “Ik dacht even dat het een foto van je dochter was”, reageert iemand zelfs. Een ander: “Je dochter lijkt sprekend op jou.” En: “Wow, Sammie is je twin hoor!”

De gelijkenis valt niet te ontkennen:

Love you always ❤️ #tbt Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 7 Feb 2019 om 11:12 (PST)

