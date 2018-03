Katja Schuurman deelt prachtige portretfoto van haar dochter

Katja Schuurman is al weer een aantal jaar gelukkig samen met chefkok Freek van Noortwijk.

Daarvoor had de actrice en presentatrice een relatie met acteur Thijs Römer. In februari 2015 scheidde Katja van Thijs; ze zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Samen met Thijs heeft Katja een dochter; Sammie van acht.

Liefdevolle manier

Hoewel dat niet altijd even makkelijk was, liet Katja onlangs via Instagram weten dat ze ‘alles op een liefdevolle manier’ doen. Daarmee doelt ze op de communicatie tussen haar ex Thijs, zijn nieuwe vriendin: professioneel danseres Igone de Jongh, én Katja’s liefde Freek. Via Instagram deelt Katja deze prachtige foto van dochter Sammie. Ons hart smelt.

❤️Sammie Römer #vaderdag Een bericht gedeeld door Thijs Römer (@thijsromer) op 18 Jun 2017 om 8:54 (PDT)

Ook papa Thijs Römer deelt af en toe lieve plaatjes van zijn dochter op Instagram:

Bron: Instagram. Beeld: ANPfoto