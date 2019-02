Katja Schuurman deelt prachtige familiefoto van haar 'moderne' gezin

Katja Schuurmans en Thijs Römer hebben 4 jaar geleden een punt gezet achter hun relatie, maar zijn nog steeds hartstikke goed bevriend. Dat blijkt maar weer uit de mooie familiefoto die Katja op Instagram deelt.

Een samengesteld gezin komt tegenwoordig heel vaak voor. Helaas is het contact tussen de ouders alleen vaak niet goed meer. De band tussen Katja en Thijs is gelukkig wel goed, wat hartstikke fijn is voor hun dochter Sammie (8).

Eén groot gezin

Katja en Thijs gingen in februari 2015 uit elkaar nadat ze 11 jaar ‘intens samen hadden geleefd’. De koek was na een huwelijk van 8 jaar op. De twee zijn wel goed uit elkaar gegaan, want ze zien elkaar regelmatig. Op Instagram deelt Katja een foto van het samengestelde gezin. “Happy modern family”, schrijft ze bij het prachtige kiekje. Katja staat lachend samen met haar dochter Sammie, ex Thijs en zijn nieuwe liefde Igone de Jongh op de foto. De foto is ook nog eens geschoten door de nieuwe liefde van Katja, Freek van Noortwijk. Eén grote familie!

Een voorbeeld

Katja krijgt veel lieve reacties op de gezinsfoto. Haar volgers vinden het een zeldzaam plaatje. Zoiets komt tegenwoordig helaas niet zo vaak meer voor. “Gelukkig kan het ook nog zo”, schrijft iemand dan ook. “Een voorbeeld voor velen.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP