Zó zag Katja Schuurman eruit toen ze zélf een puber was

Katja Schuurman lijkt het recept te weten voor een eeuwigdurende schoonheid, want op 16-jarige leeftijd zag ze er al prachtig uit.

En nog altijd is ze een waanzinnig knappe vrouw om te zien.

Op social media deelt ze een foto van vroeger waarop te zien is hoe weinig ze is veranderd in al die jaren. Op de foto is ze 16 jaar, inmiddels is ze 43 jaar en heeft ze een dochter met haar ex, Thijs Römer. Sammie is nu 8 jaar oud. Momenteel is Katja druk met het voorbereiden van haar bruiloft.

Eerder schreef ze over haar grote dag met haar liefde Freek van Noortwijk: “Bruiloftskriebels… Het voorbereiden is zó leuk.. Ik wou dat ik onze vrienden was; dan heb je straks zo’n tópfeest!”.

Katja en haar dochtertje:

En de bruiloftsspanning:

Bron: Instagram. Beeld: ANP