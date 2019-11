Katja Schuurman reageert op geruchten over opname in sekskliniek

Katja Schuurman liet onlangs op haar Instagram weten dat ze in het buitenland is voor een zogenaamde ‘yoga-retreat’, maar volgens Story is daar helemaal niks van waar: zij brachten deze week het verhaal dat Katja in een afkickkliniek zit voor een seksverslaving.

Het management van de actrice heeft nu laten weten dat daar helemaal niks van waar is.

Uitspraken over seksleven

Sinds de uitzending van Gert Late Night heeft iedereen het vooral over het seksleven van Katja. In het programma liet de actrice namelijk weten dat ze samen met haar man Freek van Noortwijk seks heeft gehad in een jacuzzi met zeven anderen. Haar uitspraken zorgde voor de nodige ophef, waarop Katja besloot om voortaan niks meer hierover te zeggen in de media.

Geruchten seksverslaving

Begin deze maand liet Katja weten dat ze zich een tijdje ging terugtrekken in het buitenland, wat volgens Story niet waar: de actrice zou namelijk naar een afkickkliniek zijn gegaan om van haar seksverslaving af te komen Of zoals Story schrijft: “Om haar onstuitbare zucht naar seksuele avonturen in bedwang te krijgen.”

Reactie management

Het management van Katja laat echter aan de Telegraaf weten dat dit onzin is. Katja is volgens haar woordvoerder toch echt in het buitenland om een yoga-retreat te doen, iets wat ze volgens hem elk jaar doet. Wanneer ze thuis komt is nog niet bekend.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP