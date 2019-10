Katja Schuurman heeft spijt van uitspraken over haar pikante seksleven

Katja Schuurman praat geregeld openlijk over haar seksleven. Maar toch laat de presentatrice woensdagavond weten hier verandering in te gaan brengen. De presentatrice stelt dat ze niet langer over haar seksleven zal praten in de media, om haar geliefden zo te beschermen.

In het Vlaamse programma Gert Late Night onthulde Katja Schuurman dat zij en haar man Freek geregeld met andere mannen en vrouwen het bed delen. “Hoeveel hadden we er laatst in de jacuzzi? Ik geloof 7!’, onthulde ze.

Feestelijk uitstapje

Woensdagavond komt Katja Schuurman echter met een statement naar buiten. Terwijl ze in het praatprogramma zonder blikken of blozen sprak, bekent ze nu toch spijt te hebben. “Voor de goede orde: Ik heb het in #bedgeheimen gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen” schrijft ze op Instagram.

Bevrijding

Katja vervolgt dat ze echter niets gek vindt aan haar seksleven. “De geldende norm moet niet verward worden met de waarheid. Het is gezond de status quo te bevragen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik denk dat dat voor veel mensen een bevrijding zou zijn”, verklaart de presentatrice.

Spijt

Toch had ze haar uitspraken liever niet willen doen. Katja laat dan ook weten niet langer in de media te praten over haar seksleven. “Ik besef dat mijn openheid niet altijd fijn is voor een aantal mensen waar ik van hou. Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP