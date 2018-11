Katja Schuurman herdenkt Theo van Gogh op zijn 14e sterfdag met déze foto

Het is vandaag veertien jaar geleden dat Theo van Gogh overleed. Daar staat Katja Schuurman bij stil met een hartverwarmende foto.

De actrice deelt een kiekje op Instagram waarop Theo haar omhelst. “Lieve Theo, ik denk aan je”, schrijft ze daarbij.

De moord op Theo van Gogh

Regisseur Theo van Gogh werd op 2 november 2004 op klaarlichte dag vermoord. Een heftige gebeurtenis die ook Katja, die als actrice meermaals met hem samenwerkte, vandaag de dag nog verdriet doet. Naast collega, was hij namelijk ook haar vriend.

Prettig weekend ondanks alles

Ze maakte in 2005 zelfs een documentaire over het overlijden van Theo: Prettig weekend ondanks alles. Hierin ging ze op zoek naar antwoorden op vragen over de moord op Theo. “De dood vind ik al ingewikkeld, een moord helemaal”, vertelde Katja destijds in een interview met de Volkskrant. “En dan op die manier, op klaarlichte dag. Niet voor te stellen. Daarmee verloor ik een stukje naïviteit.”

