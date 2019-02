Voor altijd z'n kleine meisje: Katja Schuurman deelt grappige foto met haar vader

Katja Schuurman mag dinsdag dan wel haar 44e verjaardag gevierd hebben, ze blijft voor haar vader nog altijd zijn kleine meisje.

Op Instagram deelt de presentatrice een foto van haar verjaardagsfeestje waarop haar vader zijn dochter even goed in de wangen knijpt. Bij het grappige plaatje schrijft ze: “Dit is mijn beste foto van vandaag. Mijn vader (hij heeft graag dat je hem Rambo noemt) helpt mij altijd zo ultiem mogelijk te shinen. Het was een tóp verjaardag! Alleen maar leuke lieve mensen, heerlijk eten én een eigen kledingcollectie!”. Zelfs zo ziet ze er nog goed uit op haar verjaardag:

Beeld: ANP.