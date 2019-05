Katja Schuurman vermaakt zich kostelijk tijdens vrijgezellenfeest

Over niet al te lange tijd stapt Katja Schuurman in het huwelijksbootje met haar grote liefde Freek. Maar voordat het zover is, mag ze nog één keer de bloemetjes buiten zetten tijdens haar vrijgezellenfeest.

En als we deze foto moeten geloven, lukt dat prima!

Advertentie

Leuke dag

Op Instagram is te zien hoe Katja zich kostelijk vermaakt met een van haar beste vriendinnen Miriam en zusje Birgit Schuurman tijdens haar vrijgezellenfeest. Wat ze precies hebben gedaan is niet duidelijk, maar aan de grote lach van Katja te zien was het in ieder geval héél leuk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Miriam (@slimfitmama) op 27 Mei 2019 om 11:02 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram