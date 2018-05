Fans denken door déze foto van Katja Schuurman dat ze zwanger is

Katja Schuurman is zo ongeveer de knapste vrouw die je tegenkomt op de Nederlandse televisie. En daar hoeft ze niet eens haar best voor te doen.

Want de 43-jarige Katja is van een natuurlijke schoonheid, zoals er maar weinig zijn.

Op social media laat ze aan haar volgers zien dat ze geniet van het warme weer. Dat doet ze in bikini. Nu vragen haar fans zich af: ‘Stond je vooraan, of ben je zwanger?’. Ze doelen daarmee op de aanwezige buste van Katja, die in de bikinitop goed naar voren komt. Er ontstaat enige twijfel, want als je zwanger bent, dan groeien je borsten ook. Ach, een beetje speculatie is het wel. Katja mag trots zijn op haar lichaam!

Katja heeft al een dochter, Sammie Römer, die ze kreeg met haar ex Thijs. Thijs en Katja staan deze zomer samen op het toneel. Dat is voor hen geen probleem, ze hebben nog altijd een goede band. De presentatrice is momenteel samen met chefkok Freek van Noortwijk. De twee zijn verloofd, maar een trouwdatum is nog niet bekend.

Bron & Beeld: Instagram