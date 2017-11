Katja en Thijs voor het eerst na scheiding samen op verre reis

Katja Schuurman en Thijs Römer gingen in februari 2015 uit elkaar nadat ze 11 jaar ‘intens samen hadden geleefd’.

Na een huwelijk van 8 jaar was de koek op.

Keuze zo gemaakt

De twee zijn wel nog erg goed bevriend en daarom besloten ze samen ver op reis te gaan, naar Ecuador. De plaats is speciaal voor Katja, vanwege eigen stichting: Return to Sender. Zo konden ze samen van dichtbij meemaken wat haar werk daar allemaal inhoudt en hoe lokale bedrijfjes helpen bij het oplossen van problemen in ontwikkelingsgebieden.

Samen met haar zus Birgit ging Katja al naar Nepal en met haar huidige vriend Freek van Noortwijk, vertrok ze naar Kenia voor video-opnames. Toch was de keuze voor Thijs deze keer ook snel gemaakt. “Als er iemand vanaf de zijlijn betrokken is geweest bij Return to Sender, dan is het Thijs”, aldus Katja.

Knuffelen

Thijs: “Katja en ik zijn goede vrienden die veel van elkaar houden, dus vanuit die relatie zijn we samen op stap gegaan. En dat was inderdaad overwegend heel vrolijk en mooi. We zijn al lang niet meer bezig met wat het was, maar met wat het nu is en genieten ook samen van veel aspecten van dit leven.” De twee zijn duidelijk nog erg close. Thijs: “Katja gaat nog bij mij op schoot zitten. We kussen elkaar nog steeds, we knuffelen. We zijn nog steeds op een intieme manier bij elkaars leven betrokken.”

Trots op de samenwerking met Return to Sender en Katja Schuurman!

Lees hier meer: https://t.co/FunXoR8TiN#ReturntoSender @schuurman_katja pic.twitter.com/1xDq3GS1w3 — Plan Nederland (@PlanNederland) 14 september 2017

De verre reis was een succes. Thijs: “Katja heeft altijd gezegd: Ga een keer mee, dan kun je het met eigen ogen zien én ervaren hoe het voelt om zo te leven. Niet alleen de ellendige kant ervan, maar zeker ook de spirit die er leeft: de wil iets van het leven te maken. Geen idee waarom het er niet eerder van is gekomen. Het belangrijkste is dat onze reis onvergetelijk was.”

Samen hebben Katja en Thijs een dochter, Sammie (7). Thijs heeft een relatie met Igone de Jongh, balletdanseres bij het Nationale Ballet.

De filmpjes van de serie van Katja zijn te bekijken op de website van het AD.

Bron: AD. Beeld: ANP