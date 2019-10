Geen fan van katten? Dít is de reden dat ze dan juist bij jou op schoot zitten

Je kent het vast wel: je hebt helemaal niks met katten, maar toch weten ze jou altijd te vinden als je ergens op bezoek bent. Doen katten dit expres om je te pesten óf zit er een andere reden achter?

Als we kattencoach Kirsten Meijer moeten geloven is het zeker geen pestgedrag van katten. De reden dat katten mensen opzoeken die het juist niet willen, is eigenlijk heel lief.

Veiligere optie

Mensen die een hekel aan katten hebben, negeren hen. En laat dít nou net iets zijn waar katten dol op zijn. “Zo kunnen ze in hun eigen tempo kennismaken, even snuffelen en even aftasten,” aldus Meijer. Daarnaast kijken ‘kattenhaters’ de beestjes vaak niet aan. Ook dit is voor een kat heel aantrekkelijk: elkaar aanstaren is voor katten onderling namelijk een vorm van agressie.

Tegenovergestelde doen

Als je dus niet wilt dat een kat bij je op schoot komt zitten, kun je je het beste gedragen als de grootste kattenfan op de wereld. Probeer juist de aandacht van het beestje te krijgen en kijk hem zoveel mogelijk aan: de kans is groot dat de kat direct z’n interesse is verloren en op zoek gaat naar iemand die hem wel negeert.

Bron: Quest. Beeld: iStock