Dat veel ouderen in de donkere wintermaanden kampen met eenzaamheid, dat wisten we wel. Maar wist je dat er ook veel eenzame katten zijn, die de feestperiode zonder een gezellig huis moeten doorbrengen? Om deze diertjes op te vrolijken, organiseert het concertgebouworkest een speciaal kattenconcert.

Als dat geen mooie kerstgedachte is, weten wij het ook niet meer.

Gesloten horeca

Katten houden van gezelligheid. De beestjes kruipen vaak bij je op schoot als je ergens gaat zitten en beginnen direct te spinnen als je ze aait. De knusse decembermaand is voor de meeste katten dan ook echt genieten. De warme kachel aan, fonkelende lichtjes, en dan ook nog eens veel lekkere hapjes. Voor de katten van Kattencafé Kopjes in Amsterdam is dit een ander verhaal. Door de tijdelijke sluiting van de horeca komen er momenteel helemaal geen gasten met ze knuffelen.