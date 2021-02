Kavita werd illegaal geadopteerd: “Ik heb al mijn hele leven nachtmerries”

Nadat een speciale commissie concludeerde dat er sprake is van ernstige misstanden in de Nederlandse adoptiecultuur is adoptie uit het buitenland per direct stopgezet. Ook Kavita Huizing (26) is illegaal geadopteerd. “Het is gewoon kinderhandel.”

Kavita: “Ik heb altijd last gehad van het feit dat ik als baby ben weggegeven. Al vanaf ik me kan herinneren wil ik mijn biologische moeder vinden, weten wie ze is en waarom ze me heeft afgestaan.”

Geadopteerd

“Op mijn dertiende ging ik met mijn ouders en zusje, ook geadopteerd, voor het eerst naar India. Daar bezochten we het kindertehuis waar ik de eerste negen maanden van mijn leven woonde. Het voelde niet goed. Ik zag er de directeur van het tehuis. Hem had ik al honderd keer per mail gevraagd of hij de naam van mijn moeder wilde geven. Hij beweerde dat ze die niet hadden.”