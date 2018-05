Dankzij haar schoonmoeder kon de onvruchtbare Kayla (29) tóch een baby krijgen

De 29-jarige Kayla Jones uit Amerika moest tijdens haar jeugdjaren onder het mes om haar baarmoeder en baarmoederhals te verwijderen. Tot haar grote verdriet wist ze dat ze hierna nooit zelf kinderen zou krijgen.

“Mijn problemen begonnen toen ik 17 was en ik last kreeg van onregelmatige en pijnlijke menstruatie”, vertelt Kayla. “Dokters hebben me toen onderzocht en ontdekten een goedaardige tumor in mijn baarmoeder. Enkele weken later ging ik onder het mes om mijn baarmoeder en baarmoederhals operatief te laten wegnemen.”

Geen baby

“Zelfs al was ik nog jong, ik wist wat dit betekende. Ik zou nooit zelf een baby kunnen krijgen. Ik herstelde van de operatie en wierp me op mijn studies, en probeerde de angst om nooit moeder te worden van me af te schuiven. Maar op mijn negentiende kwam ik mijn vroegere schoolvriend Cody opnieuw tegen via gemeenschappelijke vrienden. We begonnen te daten en ik kwam graag bij hem over de vloer, omdat zijn mama Patty en stiefpapa Chris zo lief voor me waren.”

Nooit vader

“Toen we zes maanden samen waren, vertelde ik hem over mijn operatie en legde ik uit dat hij misschien nooit papa zou worden. Hij reageerde heel begripvol, en wilde me blijven steunen.”

Verpleegkundige

Tijdens haar studie als verpleegkundige kwam ze op de neonatale afdeling terecht. Hier werkte ze dagelijks met pasgeboren baby’s en daar had Kayla het erg moeilijk mee. “Ik kreeg soms een brok in de keel, omdat ik bang was dat ik nooit mijn eigen baby zou kunnen vasthouden.”

Draagmoederschap

Kayla begon zich steeds meer toe te geven aan haar kinderwens en verdiepte zich in draagmoederschap. “Ik wist dat we het geld niet hadden om het via een agentschap te doen. En een vriend of familielid, dat vonden we wel erg veel gevraagd.” Tot in de zomer van 2016 Cody’s moeder Patty vertelde dat ze er voor open stond om draagmoeder te worden. Cody’s broer en zus hadden haar al hun zegen gegeven.

Tests

“We probeerden onze hoop te temperen, omdat ze nog enkele tests moest ondergaan om er zeker van te zijn dat haar baarmoeder, hart en bloeddruk in orde waren. Toen de dokters hun akkoord gaven, barstten Patty en ik in tranen uit en vlogen we elkaar om de armen.”

Kross

Cody’s moeder zette een gezonde baby op de wereld in de herfst van 2016. “Ik was overweldigd toen ik de baby zag. Tegelijk was er het knagende gevoel van ‘ik wou dat ik daar lag’. Ook later maakte ik me soms zorgen dat de baby zich meer met Patty zou binden. Maar ik moet er alleen aan denken hoe veel ik van geluk mag spreken. Zoveel vrouwen zouden maar al te graag met mij geruild hebben.”

