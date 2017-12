Hartverscheurende video van Keaton (11) gaat de wereld over: "Waarom pesten ze me?"

De Amerikaanse Keaton Jones wordt gepest en dat mag iedereen weten. Sterker nog: in tranen vraagt de 11-jarige jongen aan de wereld waaróm het leven hem zo zuur wordt gemaakt door pestkoppen.

Keatons moeder Kimberley plaatste de video vrijdag online. Wát een impact heeft zijn hartenkreet gemaakt.

#StandWithKeaton

Sindsdien is het filmpje namelijk meer dan 22 miljoen keer bekeken en 400.000 keer gedeeld op Facebook met de hashtag #StandWithKeaton. Onder de mensen die Keatons hulpkreet delen, zitten ook grote namen. Van sporters en acteurs (zoals Mark Ruffalo die de Hulk speelt) tot en met tv-psycholoog Dr. Phil.

Little buddy, I was bullied when I was a kid. You are right #ItGetsBetter! You are my own personal super hero. Protect Yo Heart. You got a pal in the Hulk. https://t.co/fRTAENcmV4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 10 december 2017

.@lakyn_jones Hey Keaton, bullies are the ones with the problems NOT you. Many are bullied at home and pass it on. Cowards always need an audience. Be strong! I’ll come walk the hall and eat lunch with you anytime. #IstandwithKeaton #Keatonstrong #KeatonJones — Dr. Phil (@DrPhil) 10 december 2017

Bang voor schoollunch

De huilende Keaton in de video grijpt je direct naar het hart. Hij had die dag zijn moeder opgebeld om hem op te halen van school omdat hij te bang was om te lunchen – want hij zou toch weer gepest worden. En dat was zeker niet de eerste keer, maakt moeder Kimberley duidelijk op Facebook. Op zijn verzoek filmde Kimberley vervolgens zijn huilende oproep.

Geen vrienden

“Puur uit nieuwsgierigheid: waarom pesten ze me?”, begint Keaton. “Het is niet oké. Mensen die anders zijn zouden daar niet op aangevallen moeten worden. Het is niet hun fout. (…) Ze lachen me uit om mijn neus. Ze noemen me lelijk. Ze zeggen dat ik geen vrienden heb.”

Praat met je kind

Kimberley hoopt dat het verdriet van haar eigen zoon andere ouders doet inzien hoe belangrijk het is om er voor hun kinderen te zijn, zeker als ze gepest worden. “Praat met ze. (…) We weten allemaal hoe het voelt om ergens bij te willen horen, maar slechts een klein aantal weet hoe het voelt om overal van buitengesloten te worden.”

Lieve Keaton, sorry dat jij al die ellende moet doorstaan. Wat ben je dapper dat jij je zo blootgeeft op camera. Wij van Libelle #StandWithKeaton.

