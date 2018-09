Yes: hitserie Kees & Co komt na 12 jaar met gloednieuw seizoen

Van 1997 tot 2006 was de komedieserie Kees & Co een grote hit op de Nederlandse televisie. Daarom komt er na maar liefst 12 jaar eindelijk weer een nieuw seizoen.

Dat vertelde Albert Verlinde in de radioshow van 538-dj Edwin Evers.

Familie Heistee

Kees & Co was een Nederlandse komedieserie over het dagelijks leven van Kees Heistee, gespeeld door actrice Simone Kleinsma. De serie ging vooral over haar gezin dat bestond uit moeder Kees, vader Ben (Rik Hoogendoorn), dochter Anne (Amber Teterissa) en zoon Rudie (Robin Tjou Pian Gi). Kees’ beste vriendin en tevens buurvrouw Sonja (Esther Roord) kwam ook regelmatig voorbij.

Hoofdrol

Na acht seizoenen en 96 afleveringen kwam op 25 mei 2006 een einde aan de succesvolle komedieserie. Gelukkig komt daar nu verandering in. Vandaag bracht Albert Verlinde het nieuws dat er na twaalf jaar een nieuw seizoen komt. Simone Kleinsma zal weer de hoofdrol spelen, maar of alle andere personages terugkomen is nog niet duidelijk. Benieuwd naar hoe de cast van Kees & Co er nu uitziet? Klik dan hier.

Wanneer het nieuwe seizoen van Kees & Co te zien zal zijn is nog niet bekend.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.