'Per seconde wijzer'-presentator Kees Driehuis overleden

Verdrietig nieuws. Presentator Kees Driehuis is overleden. De man, die jarenlang het kennisquiz Per seconde wijzer presenteerde, werd slechts 67 jaar. Dat meldt BNNVARA woensdag.

In 2018 jaar stopte Kees met het programma. Daarna werd hij ziek.

Loopbaan Kees Driehuis

In 1974 begon Driehuis zijn carrière bij de VARA. Bij de radio was hij redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als Dingen van de Dag, Radioweekblad en Onder Vuur. Na de radio volgde de tv. Driehuis was redacteur bij Sonja Barend, eindredacteur van Impact, van Zembla en van de historische serie De Strijd, over de gouden eeuw van de arbeider. Ook presenteerde hij Per Seconde Wijzer, De Kleine Wijzer, NOVA, Buitenhof en was hij de stem van het Sinterklaasjournaal.

Meer informatie volgt.

Bron: ANP. Beeld: ANP