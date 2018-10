Fans schrokken zich een hoedje toen ze een foto van Kees Tol met sigaret op Instagram voorbij zagen komen. Rookt hij nu? Maar nee, de presentator heeft gewoon een dubbelganger rondlopen.

“Aan het roken geslagen!”, schrijft Kees onder de foto. Je moet twee keer kijken en de tekst onder de foto lezen, wil je doorhebben dat het niet Kees zelf is. “Dit ben ik dus niet. Dubbelganger”, heeft hij er dan ook voor de zekerheid bij geschreven. En toegegeven: de mannen lijken op elkaar als twee druppels water.

Spaanse acteur

“Best eng”, geeft Kees toe en dat snappen wij wel. Kees was de nieuwe Spaanse serie Elite aan het kijken en zag ineens een acteur voorbijkomen die verdomd veel op hemzelf leek. Miguel Bernardeau speelt een van de hoofdrollen in de serie en heeft duidelijk iets weg van ‘onze’ Kees. Zijn volgers zien het ook. “Jij bent knapper hoor” en “Wauw, je had zijn tweelingbroer kennen zijn!”, klinkt het tussen de opmerkingen. Wat vind jij?

Bron: Instagram. Beeld: ANP