Kees Tol laat met oud kiekje zien hoeveel hij in de afgelopen jaren is afgevallen

Hans Verstraaten is journalist en schrijft elke week over de kleine én grote dingen in zijn leven. Deze week: gespreksnarcisten.

Gespreksnarcisme, ik had er nog nooit van gehoord. Een gespreksnarcist is iemand die gedurende een gesprek alleen maar over zichzelf wil spreken. Nu ik wist wat het was, moest ik meteen aan mijn buurvrouw Annemieke denken. Vorige week moest ik uitwijken voor een auto, waarbij ik van mijn fiets viel en mijn voet verstuikte. Dat liep een beetje moeilijk. “Wat heb jij nou?”, vroeg Annemieke, toen ik haar huis voorbij strompelde. “Van mijn fiet