Kelly (21) kan al 4 jaar lang niets eten vanwege bizarre aandoening

Kelly Beckers (21) lijdt aan een bizarre aandoening die haar spijsverteringskanaal heeft vernietigd, waardoor ze al dik vier jaar lang niets heeft kunnen eten. Hierdoor ontvangt ze voedingssupplementen via een lijn in haar slagader.

Om precies te zijn, lijdt de Nederlandse Kelly aan Chronische Idiopathische Intestinale Pseudo-obstructie (CIIP). Dat is een hele mond vol, maar houdt eigenlijk in dat haar spijsvertering niet meer werkt.

Slangetjes en stoma’s

Hierdoor liggen haar dikke- en dunne darm stil en werkt ook haar maag niet meer. Om toch te kunnen leven, krijgt ze voedingssupplementen via een lijn in haar slagader binnen en heeft ze twee stomazakjes om haar ontlasting op te vangen. Ook heeft ze een slangetje naar haar neus lopen, om gal via haar neus te verwijderen.

Nooit meer eten

Door deze ziekte kan Kelly al meer dan vier jaar niet meer eten. Echt missen doet ze het niet. “Ik kan me er niet echt meer iets bij voorstellen”, vertelt ze in een interview aan Omroep Brabant. Wel mist ze het sociale aspect erom heen. “Denk maar eens na: wat ga je doen als je gezellig met vriendinnen wil afspreken? Alles draait om eten. Ik kan daar niet aan meedoen, dus zit ik er dan vaak maar gewoon wat ongemakkelijk bij met een kopje lichte bouillon voor de vorm.”

Infectie

Dit is niet niks, want Kelly is al meerdere keren bijna gestorven. Dit kwam doordat het infuus geïnfecteerd raakte, wat leidde tot levensbedreigende bloedvergiftiging. “Als ik nu weer ziek word, is de kans groot dat ik het niet overleef”, zegt ze. De vorige keer toen ze ziek was, hebben haar ouders zelfs al afscheid van haar genomen. Het zag ernaar uit dat ze dood zou gaan. “De lijn is er toen uitgehaald en dat is mijn geluk geweest”, geeft ze toe.

Hulphond

Kelly woont zelfstandig, met hulp van haar hond Lyfke. Door haar hulphond heeft ze een heel groot deel van haar zelfstandigheid terug. “Ik heb namelijk weleens gehad dat ik niet goed werd en mijn vader toevallig net op tijd bij me was. Ik bleek een inwendige bloeding te hebben. Als ik op dat moment alleen was geweest, had ik het niet na kunnen vertellen”, legt Kelly uit. “Nu, met Lyfke, durf ik alleen thuis te zijn. Zij kan mensen waarschuwen als het misgaat en helpt me met het huishouden.”

Taboe

Ondanks dat haar twee stoma’s, het slangetje in haar neus en de lijn door haar slagader, schaamt Kelly zich nergens voor. “Ik hoop het taboe rondom stoma’s daardoor minder wordt en dat mensen mij vragen durven te stellen in plaats van te staren.” Ze probeert verder ook gewoon te leven als ieder ander. Ze heeft haar opleiding Verpleegkunde bijna afgerond en geeft gastlessen over haar ziekte. “Ik heb natuurlijk ervaring aan beide kanten van het ziekenhuisbed.”

Bron: Omroep Brabant. Beeld: Facebook & iStock