Actrice Kelly Preston (57) overleden

Actrice Kelly Preston is afgelopen zondag na een ziekbed van 2 jaar overleden aan de gevolgen van borstkanker. Dat maakte haar man John Travolta bekend via Instagram.

De familie hield het nieuws dat Kelly leed aan borstkanker bewust privé. Op zondagochtend, Amerikaanse tijd, overleed de actrice. Ze werd 57 jaar. Haar man John deelt het verdrietige nieuws op Instagram.

Voor altijd herinneren

“Met een heel zwaar hart moet ik jullie vertellen dat mijn vrouw Kelly na een gevecht van twee jaar is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Mijn familie en ik zijn het medische team, alle medische centra waar ze is geweest, haar vrienden en geliefden die haar bijstonden voor altijd dankbaar. We zullen Kelly’s liefde en leven voor altijd herinneren. Ik neem nu de tijd er te zijn voor mijn kinderen die zojuist hun moeder verloren, dus vergeef me dat ik een tijdje afwezig ben. Weet dat ik jullie liefde voel in de komende weken en maanden waarin wij proberen te helen.”

Kelly laat naast haar man John dochter Ella (2o) en zoon Benjamin (9) achter. In 2009 ging de familie ook al door een vreselijke tijd. Toen overleed zoon Jett aan een epileptische aanval. Hij werd 16 jaar.

